Rebel Wilson e Ramona Agruma rispolverano gli abiti delle seconde nozze Voi dove reindossereste il vostro?

Vanityfair.it - Rebel Wilson e Ramona Agruma rispolverano gli abiti delle (seconde) nozze. Voi dove (re)indossereste il vostro?

Leggi su Vanityfair.it

Le due, convolate aa settembre in Italia, e di nuovo in Australia a dicembre, sono state avvistate tra gli spalti degli Australia Open 2025 con gli stessi midi dress indossati in occasione della seconda cerimonia. Un bel modo per celebrare (stilisticamente) le promesse d'amore