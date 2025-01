Calcionews24.com - Rashford, novità importanti tra il Manchester United e quella big europea. Rischia di saltare tutto?

Leggi su Calcionews24.com

moltosul giocatore del: affare irrealistico per il Dortmund visti i costi elevati Importante aggiornamento fornito da Sky Germania sul futuro di Marcus: coinvolto in un futuro dove il calciomercato tende a farla da padrone. Dortmund ancora in trattative dirette con gli agenti di. Esplora la situazione per un prestito secco. Tuttavia, resta molto .