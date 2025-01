Salernotoday.it - Rapina in un distributore di benzina, in due in fuga

Leggi su Salernotoday.it

in un'area di servizio a Sarno, in via San Valentino. L'episodio risale allo scorso sabato, quando due persone - a volto coperto e armati di pistola - hanno intimato al dipendente della struttura di consegnare l'incasso della giornataIl colpoIl bottino si aggirerebbe sugli 800 euro.