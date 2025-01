Ramyscontri Busto | espulsi 2 stranieri

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.11 Due cittadini sono statidall' Italia perché ritenuti responsabili dei disordini di sabato sera aArsizio, durante proteste per la morte di Ramy Elgaml. Lo comunica il Viminale, confermando "l'attenzione, voluta dal ministro Piantedosi affinché tutti i responsabili siano rintracciati e sanzionati". I due sono ora itrattenuti in attesa di rimpatrio a Gradisca d'Isonzo (GO). Proseguono le indagini "per trovare ulteriori possibili responsabili".