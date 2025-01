Lanazione.it - Ragazzina scomparsa trovata a Porcari

Era fuggita da una comunità della provincia di Brescia sin dal novembre ed è stata individuata a. E’ la storia di unadi 15 anni, nel recente passato residente in in provincia, dopo aver girovagato in vari luoghi, ha raggiunto la Piana di Lucca dove aveva conservato contatti e conosceva evidentemente persone. La giovane, che sta bene, ha trovato ospitalità nel paese famoso per la Torretta dove ha trascorso alcuni giorni. Dopo la partenza dell’adolescente dalla comunità in cui era ospite, sono cominciate le ricerche, anche con preoccupazione visto che la ragazza era sola. "Siccome è stata presentata una denuncia dialle forze dell’ordine in Lombardia, ci è arrivata la segnalazione che la quindicenne si trovava qua, nel nostro territorio - spiega l’assessore al Sociale del Comune di, Michele Adorni (in foto) - quindi mi sono attivato per seguire la vicenda.