Lanazione.it - Raffiche fortissime, danni ad Arezzo. Alberi caduti e strade interrotte

Leggi su Lanazione.it

, 13 gennaio 2025 – Il forte vento ha creatoin diverse zone della Toscana. In particolare oggi, 13 gennaio, adi vigili del fuoco hanno effettuato 45 interventi nelle ultime 24 ore. I più rilevanti sono dovuti a cadute dinelle sedi stradali o parcheggi: alcune auto sono state danneggiate in via Arno nel capoluogo e nel piazzale del Planetario a Montevarchi. E’ stata interrotta la strada della Manziana adper la caduta di un palo della media tensione, messo in sicurezza dai tecnici Enel. Altri tipi di interventi sono stati effettuati per grondaie pericolanti e cartelloni divelti. Colpite anche le zone di Valdichiana e Valdarno. Nessuna persona è rimasta ferita. I vigili del fuoco di Sansepolcro sono intervenuti anche sulla strada E45 nella provincia di Forli-Cesena per incendio di un autoarticolato.