Questo è il Club Italia che ci piace: la classifica sta diventando interessante

La prima partita dopo la pausa natalizia porta in dote alle giovanissime atlete delfemminile una bella vittoria in trasferta nel Campionato di Serie B1. Le azzurrine, guidate in panchina da Michele Fanni, hanno superato la Trentino Energie per 3-1 (20-25, 25-21, 25-20, 25-16).