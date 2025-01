Quotidiano.net - Prezzi benzina oggi, forte rialzo su rete urbana e autostrade: quanto costa il pieno

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 13 gennaio 2025 – Secondoconsecutivo per le quotazioni dei prodotti raffinati. Salgono con forza anche idei carburanti praticati alla pompa: laè al livello di inizio settembre 2024, il gasolio al livello di fine agosto. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha aumentato di due centesimi al litro iconsigliati dellae di un centesimo quelli del gasolio. Per Tamoil registriamo undi due centesimi sul gasolio. Queste le medie deipraticati comunicati dai gestori all'Osservatoriodel ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di domenica 12 gennaio su circa 18mila impianti:self service a 1,800 euro/litro (+7 millesimi, compagnie 1,808, pompe bianche 1,783), diesel self service a 1,703 euro/litro (+8, compagnie 1,711, pompe bianche 1,685).