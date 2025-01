Ravennatoday.it - Porte aperte alle famiglie per l'open day della scuola Marri-S.Umiltà

Leggi su Ravennatoday.it

Apre lelaparitaria- S.di Faenza, con l'day per il prossimo anno scolastico in programma sabato 18 gennaio d9:3012:30. Sarà presentata l’offerta formativa e i progetti come il Metodo Munari oltre agli spazi educativi dell’istituto. Gli.