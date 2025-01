Lanazione.it - Polo logistico, opposizione all’attacco: "Zacchei, memoria corta"

Leggi su Lanazione.it

si vuol rifare una coscienza ma i cittadini hanno lalunga". Così intervengono i consiglieri comunali Mattia Savelli (nella foto), Tatiana Roggi, Rebecca Papa e Marco Bartolini (Alleanza per Sinalunga) dopo aver appreso "dalla stampa la marcia indietro del sindacosul tema deldi Bettolle". Sottolineando che questa idea c’è stat, "ci chiediamo cosa avesse in mente quando tirava con il pallottoliere numeri relativi ai possibili posti di lavoro, 900 per la precisione, oppure quando sosteneva di avere ’sul piatto alcune proposte’? Sul temala chiarezza non c’è mai stata tanto che a più riprese è stato chiesto di esporre eventuali progetti ma è stata negata l’esistenza di essi salvo poi dire che delle proposte c’erano. Andando un po’ a fondo nella vicenda si vede che nell’ultimo Dup (documento unico di programmazione) presentato dallo stesso sindaco e dalla sua maggioranza nel consiglio comunale di dicembre 2024 si legge nella sezione denominata ’Governo del territorio’: ’: convergere su insediamenti produttivi di servizio all’economia locale, alle aziende produttive e agricole alle necessità lavorative e alle esigenze di spazi a servizio di un luogo cruciale come l’uscita del casello A1 Valdichiana’.