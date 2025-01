Ilrestodelcarlino.it - Polizia locale, convegno del Sulpl. Due agenti ferraresi tra i premiati

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si è tenuto nella giornata di sabato a Riccione ilnazionale del,sindacato della. È stata occasione per discutere di diverse tematiche riguardanti lae il servizio che gli operatori svolgono quotidianamente sulle nostre strade. Sono stati inoltrediversiche si sono distinti in operazioni salvavita e di sicurezza sul territorio. Isono Davide Zamboni e Sandra Polastri delladi Ferrara. Alla cerimonia hanno partecipato parlamentari di tutti gli schieramenti politici nazionali , il capo di gabinetto della Regione Luca Vecchi in rappresentanza del presidente de Pascale e della giunta regionale e diversi amministratori locali.