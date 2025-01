Casertanews.it - Pneumatici, olio esausto e carcassa di auto: blitz dei carabinieri nel terreno abbandonato

Leggi su Casertanews.it

Il sindaco di Succivo Salvatore Papa ha emanato un’ordinanza urgente per la tutela della pubblica e privata incolumità, disponendo la rimozione di rifiuti abbandonati su unagricolo situato in Traversa via del Castagno. L’intervento si è reso necessario a seguito di una segnalazione.