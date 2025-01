Pisatoday.it - Pisa-Carrarese 2-1 | C'è che ormai che ho imparato a sognare non smetterò

Leggi su Pisatoday.it

I Negrita cantavano: "C'è cheche ho, non". Sogna: la vittoria soffertissima con lati regala un vantaggio di sette lunghezze sulla terza in classifica e ti lancia in orbita. La corsa verso il traguardo finale non poteva iniziare meglio.Il