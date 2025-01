Piazza Affari chiude in calo | Ftse Mib scende dello 083% con Nexi e Prysmian sotto pressione

Quotidiano.net - Piazza Affari chiude in calo: Ftse Mib scende dello 0,83% con Nexi e Prysmian sotto pressione

Leggi su Quotidiano.net

ha chiuso in coda alle altre piazze europee, con l'indiceMib in ribasso0,83% a 34.799 punti, tra scambi nella norma per oltre 2,53 miliardi di euro di controvalore. In rialzo a 121 punti il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi, contro i 118 segnati in apertura e i 117 della chiusura di venerdì scorso. In crescita di 5,4 punti al 3,82% il rendimento annuo italiano, contro gli 1,9 punti in più di quello tedesco al 2,61%.(-3,85%) e(-3,07%), ancora oggetto di prese di beneficio dopo il balzo di giovedì scorso a seguito della conferma dell'amministratore delegato Massimo Battaini sulla doppia quotazione a New York e su prossimi acquisti negli Usa. Difficoltà anche per Ferrari (-2,77%) ed Stm (-2,6%) insieme ai rivali europei del settore dei microprocessori, dopo il taglio della raccomandazione da 'acquistare' a 'tenere in portafoglio' da parte degli analisti di Td Cowen.