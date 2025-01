Modenatoday.it - Piantumazioni e potature: al via la manutenzione del verde a Fiorano Modenese

Leggi su Modenatoday.it

Sul territorio del Comune disono in corso interventidele di piantumazione.In questi giorni si sta concludendo la piantumazione degli alberi dedicati ai nuovi nati 2023 in via San Pietro, per ora ne sono stati piantati 280. Una iniziativa in continuità.