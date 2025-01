Romatoday.it - Perché nel Lazio le donne continuano a guadagnare meno degli uomini nonostante una legge

Leggi su Romatoday.it

In due anni i fondi sono passati da 2 milioni di euro a 440mila. Per il 2025 invece, nell'ultimo bilancio approvato, non sono proprio previste voci di spesa. Nel mezzo quasi nessuna delle azioni previste dalla normativa si è concretizzata. Sportelli donna, registro delle imprese virtuose.