Per la Stella azzurra una vittoria importantissima

Nella prima gara interna del 2025 la Wecom-Ortoetruria supera Amatori Pescara nella settima di ritorno della regular season e mette in cassaforte due punti pesanti da portare in dote nella seconda fase, che, con solo un'altrada conquistare in una delle prossime quattro gare, sarà quella.