Lanazione.it - Pelago e Banti sempre lucide. Daytona regina del big-match

Leggi su Lanazione.it

Seconda giornata di ritorno nel campionato di Seconda Categoria. Nel Girone D pesanti vittorie in chiave play-off per il Reconquista, che in casa supera per 5-1 il Santa Brigida (gol di Rosi, Talluri, Secchioni, Luchi e Tirinnanzi su rigore per i locali; a segno Raggi per gli ospiti), e per il, che si impone per 2-0 sul campo della Molinense nello scontro diretto (reti di Muzzi e Longo). La capolista SpartacoBarberino vince ancora: 3-0 interno alla Ludus ’90 (gol di Mata, Tommaso Comelli e Vettori, tutti nel primo tempo). Il Bagno a Ripoli batte in rimonta la Fulgor Castelfranco (2-1); il Firenze Sud si impone per 3-2 a Scarperia contro il Sant’Agata (reti di Tozzi, Piccini e Posarelli; per i locali Santi e autogol di Piccini). In zona salvezza pesanti vittorie per il Carbonile (1-0 sull’Albereta San Salvi, con rete decisiva di D’Orazi) e per il Firenzuola (2-1 in rimonta a Pontassieve con la Nova Vigor Misericordia, con i gol di Donattini e Caleca).