Avellinotoday.it - “Partecipare per costruire democrazia”, evento conclusivo della scuola politica 2024/2025

Leggi su Avellinotoday.it

Sabato 18 gennaio, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, in Avellino presso l’Auditorium del Polo Giovani, alla via Morelli e Silvati n. 16, si concluderà la II edizione del progetto “per”, dell’UfficioPastorale per lae.