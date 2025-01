Chietitoday.it - Pallanuoto, Lanciano Sport Center debutta con successo in casa

Leggi su Chietitoday.it

Debutto vincente, questo pomeriggio, nel campionato di serie C di, per la squadra delche, in, ha battuto l’ Aquademia di Velletri per 18-11. La compagine del coach Francesco Mammarella ha subito preso le distanze dagli avversari, mantenendo poi un netto.