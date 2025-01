Thesocialpost.it - Operaio muore travolto da un albero mentre lavora in strada

Leggi su Thesocialpost.it

Ennesima tragedia sul lavoro in Italia. Unè morto dopo essere statoda una Pescia, in provincia di Pistoia. Secondo quanto si è appreso finora, l’uomo sarebbe stato colpitostavando in. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e anche il personale della medicina del lavoro.L'articoloda uninproviene da The Social Post.