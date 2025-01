Open Australia, Sinner batte Jarry

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

7.57 Comincia nel migliore dei modi l'avventura di Jannikaglidi tennis. Il numero uno del mondo e campione in carica del torneo supera il primo turnondo il cileno Nicolàs,in tre set con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-1. "Sono contento di aver vinto,posso fare un paio di cose meglio ma è la prima partita della stagione,sono soddisfatto (.) il successo non dovrebbe mai cambiarti come persona", dice il campione altoatesino ringraziando il suo staff.