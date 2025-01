Thesocialpost.it - Oliviero Toscani, social divisi dopo la morte: “Un genio! No, chi se ne frega”

È mortouna lunga malattia, uno dei fotografi più celebri e controversi del panorama internazionale. Aveva 82 anni. La notizia è stata diffusa dalla famiglia tramite un breve comunicato in cui la moglie Kirsti e i figli Rocco, Lola e Ali hanno espresso il loro dolore: “Con immenso dolore diamo la notizia che oggi, 13 gennaio 2025, il nostro amatissimoha intrapreso il suo prossimo viaggio. Chiediamo cortesemente riservatezza e comprensione per questo momento che vorremmo affrontare nell’intimità della famiglia”.Leggi anche: È morto: addio aldella fotografia (e della provocazione)Ma non tutti piangono. Suiad esempio, oltre ai moltissimi messaggi di cordoglio, non mancano i soliti haters che dinon conservano certo un buon ricordo e decidono di riversare tutto il loro odio in rete.