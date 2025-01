Quotidiano.net - Oliviero Toscani, sempre dalla parte dei più deboli, degli indifesi e dei malati

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 13 gennaio 2025 – Adesso ad aspettarlo nel “suo” paradiso ci saranno tutti i bambini che ha fotografato. Lo accoglieranno nel loro girotondo felice e gli salteranno addosso per abbracciarlo. Tutti coloratissimi perché hanno facce e sorrisi di tutti i colori. Quelli del mondo che lo ha visto fin da giovanissimo testimone della vita. Quella vera, quella della gente vera. Mai un volto famoso, tantomeno una supermodel negli scatti di, per tutti gli amici soloe solo lui così speciale, a volte ruvido, imprevedibile anche nell’amicizia, umorale perchéconcentrato su un nuovo progetto, affettuosissimo a modo suo e per questo stampato nel cuore di chi lo ha incontrato, di ha lavorato con lui, di chi si è sentito scoppiare in petto ammirazione e sorpresa per quelle sue foto di spietata denuncia dei mali della vita.