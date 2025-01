Tpi.it - “Non sono incinta”: il comunicato di Chiara Ferragni

non èdi Giovanni Tronchetti Provera. Lo rende noto la stessa influencer in uninviato a Dagospia dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane.“Caro Dago, so che ti arrivano voci. Lo dico a te per tutti: non. Cia.”, si legge nella nota.A inizio anno il settimanale Oggi aveva pubblicato alcune foto dell’imprenditrice digitale alla nota clinica ostetrica Mangiagalli di Milano, la stessa in cui nell’aprile 2021 era venuta alla luce Vittoria, la seconda figlia nata dal matrimonio – ormai finito – trae Fedez.Scortata dalle guardie del corpo, l’influencer da 28 milioni di follower su Instagram si sarebbe trattenuta all’’interno della clinica per oltre un’ora.Secondo Oggi – che cita “persone vicinissime alla” – l’influencer e Tronchetti Provera fanno sul serio e vogliono metter su famiglia.