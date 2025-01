Neve a Roma, l’eccezionale combinazione meteorologica che si deve avverare

Leggi su Funweek.it

Avete mai vistocon la? Un manto bianco sopra la città eterna tra le piazze iconiche e i monumenti di un museo a cielo aperto. Senza dubbio sarebbe uno scenario unico nel suo genere che nel corso degli ultimi cento anni è si è verificato poche volte e potrebbe accadere di nuovo.con latra il 2024 e il 2025Con il cambiamento climatico, la frequenza delle nevicate apotrebbe diminuire maggiormente. Pertanto, negli ultimi mesi del 2024 vi sono poche possibilità di vedere la. Tuttavia, non si escludono probabili episodi intensi e imprevedibili. Il manto bianco sulla città eterna è sempre più raro ma non da escludere. Le nevicate storicheLe nevicate ache hanno segnato la storia sono quella del 1788, quando la città rimase imbiancata per ben tre giorni consecutivi.