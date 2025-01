Napolipiu.com - Napoli, prima offerta per Garnacho del Manchester United. La Juve tenta lo sgambetto

Gli azzurri hanno presentato una proposta da 45 milioni per il talento argentino dei Red Devils. Spunta l'interesse bianconero per giugno. Il Napoli ha mosso il primo passo concreto per Alejandro Garnacho. Secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà su Sportitalia, il club azzurro ha presentato una offerta ufficiale al Manchester United. "Vi devo parlare di Alejandro Garnacho perché è un tema che va seguito. Alejandro Garnacho è un'esclusiva di ieri mattina domenica di Michele Criscitiello che ha detto in contropiede una cosa poi confermata cercherò di aggiungervi qualche particolare è il 2004 del Manchester United il primo obiettivo in caso di partenza di Kvaratskhelia destinazione Parigi in caso lo diciamo per prudenza perché comunque le trattative vanno sempre seguite vanno viste al traguardo Quando mancano 2 ml può succedere qualcosa Avete visto cosa vi ho raccontato su Kolo Muani da un po' di tempo a questa parte adesso tutti sono su Kolo Muani anche lì aspettiamo che si tagli il traguardo perché vuole lui perché è considerato giustamente un fenomeno perché è un piede destro che gioca prevalentemente su tutto il fronte offensivo è giovane ha personalità ha una tecnica cristallina è un potenziale crack.