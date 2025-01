Oasport.it - Musetti-Arnaldi, Australian Open 2025: orario, programma, tv, streaming

Leggi su Oasport.it

Il derby azzurro del primo turno deglidi tennis si disputerà nella notte italiana di martedì 14 gennaio: nel terzo match ina partire dall’1.00 ora italiana sulla Kia Arena si affronteranno infatti Lorenzo, numero 16 del seeding, e Matteo.Si tratterà del quarto derby tra i due:ha vinto tutti i precedenti, imponendosi sul circuito maggiore per due volte nel 2023, sia a Roma che a Bastad, dopo aver conquistato anche la sfida andata in scena nel 2019 nel Challenger di Barletta.Guarda glidi tennis su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseIl derby, innella terza giornata degliverrà trasmesso in diretta tv sul canale Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD, mentre la direttaverrà assicurata da discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.