Monrealelive.it - Monreale, si schianta contro un’auto, la distrugge, e fugge

Leggi su Monrealelive.it

mobile, ne danneggia un’altra, e scappa. Ora si sta cercando di rintracciare il proprietario del veicolo per la denuncia. Amara sorpresa per unse. È avvenuto questa mattina, intorno alle 5.30 del mattino, all’incrocio tra via Regione Siciliana e via Pietro Novelli.mobile ha urtato violentementeun’altra,ndola. Ad essere coinvolte .(live.it)