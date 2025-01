Feedpress.me - Monopattini elettrici: crollo di noleggi e vendite con il nuovo Codice della strada: a rischio 4.200 posti di lavoro

Per effetto delle norme introdotte dal, ideiin sharing sono crollati nelle principali città italiane del 30% solo nell’ultimo mese, mentre per ledi mezzi privati il calo è stimato tra il 30% e il 50% , numeri che rischiano di avere conseguenze pesanti sul fronte occupazionale . Lo afferma l’ Alleanza per la mobilità sostenibile.