Ilgiornaleditalia.it - Modena, Salvatore Montefusco uccise la moglie e la figliastra ma evita l'ergastolo: "Motivi umanamente comprensibili, obbligato a lasciare casa"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Per i giudici è "plausibile" che, come riferito da, quando Renata gli disse ancora una volta che avrebbe dovutolaquesto "abbia determinato nel suo animo, come dallo stesso più volte sottolineato, quel black-out emozionale ed esistenziale che lo avrebbe condotto a correre a