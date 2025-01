Ildifforme.it - Modena, per i giudici gli omicidi compiuti da Montefusco hanno “motivi umanamente comprensibili”. Roccella: “Elementi preoccupanti”

Leggi su Ildifforme.it

Salvatoreera l'uomo imputato per aver ucciso moglie e figlia a giugno 2022; la Corte d'Assise dilo ha condannato a trent'anni di carcere in quanto avrebbe riconosciuto "nefaste dinamiche famigliari"L'articolo, per iglida”.: “” proviene da Il Difforme.