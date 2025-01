Puntomagazine.it - Mirabella Eclano: i Carabinieri incontrano gli anziani presso il centro bocciofili

Resta sempre alta l'attenzione che l'Arma dei Carabinieri rivolge ai soggetti vulnerabili. Da diversi mesi il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha avviato una campagna di sensibilizzazione attraverso la quale si cerca di incontrare la cittadinanza nei luoghi di ritrovo, e qui – in un clima sicuramente meno informale e rilassato – dare utili consigli su come difendersi da eventuali atti di illegalità; primi tra tutti, i tentativi di truffa in danno delle persone anziane.Durante il fine settimana, i militari della Compagnia di Mirabella Eclano hanno incontrato una rappresentanza degli iscritti (e non solo loro) presso il centro bocciofili.Interrompendo per qualche minuto le attività ludiche, i Carabinieri hanno illustrato le sempre più astute tecniche attraverso le quali soggetti privi di scrupoli tentano di approcciare soggetti, carpendone la fiducia e – in pochi minuti – anche i risparmi di una vita.