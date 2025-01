Meloni parla con il presidente libanese

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.50 Ladel Consiglio, Giorgia, ha avuto un colloquio telefonico con ildella Repubblica, Joseph Aoun. Laha rivolto le sue congratulazioni ad Aoun per l'elezione del 9 gennaio. "La conversazione ha permesso aldi ricordare l'impegno dell' Italia a favore del cessate il fuoco fra Libano e Israele" si legge nella nota di Palazzo Chigi in cui viene sottolineato il ruolo dei militari italiani nella missione Unifil e in quella bilaterale Mibil.