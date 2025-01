Secoloditalia.it - Mel Gibson esalta l’Ivermectina come cura anti-cancro, Burioni lo attacca subito: “Faccia l’attore”

Los Angeles che brucia e la sua villa finita in cenere, mae regista Melha altri pensieri per la testa, un farmacoparassitario usato negli animali, in grado di essere a suo dire un. Ospite della trasmissione ‘The Alex Jones Show’, il vincitore del premio Oscarmiglior regista per ‘Braveheart’ ha lodato le virtù di un farmaco veterinario – raccontando di alcuni suoi amici malati che lo hanno usato – molecola che nel mondo dei no-vax è spesso indicataalternativa a giorni alterni per il Covid, altri per il. Ma l’Ema, l’Agenzia europea del farmaco ha “raccomandato di non utilizzare ivermectina per la prevenzione o il trattamento di Covid-19 al di fuori degli studi clinici“. E così anche in campo oncologico, doveè uno dei tfarmaci sottoposti a studi per la lotta contro i tumori ma ad oggi non ci sono evidenze scientifiche di nessuna efficacia.