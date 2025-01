Lapresse.it - Medioriente: media, Hamas discuterà stasera di bozza accordo

Milano, 13 gen. (LaPresse) –ha ricevuto daitori ladiper un cessate il fuoco a Gaza esi terrà una riunione centrale del gruppo palestinese per discuterne. Lo riporta la testata Al-Araby Al-Jadeed, citando come fonte un responsabile di, secondo cui “se non ci saranno violazioni sui punti essenziali che riguardano il nostro popolo, la risposta sarà positiva”.