Mauro Mastrototaro è il quarto Boss in Incognito della decima edizione

Dopo i primi tre appuntamenti andati in onda tra ottobre e dicembre, prosegue il viaggiodiIn. Stasera, lunedì 13 gennaio 2025, in prima serata su Rai2, Max Giusti arrivata infatti a Bisceglie per fare la conoscenza di, presidente diFood.in10: chi è, presidente diFoodCon sede a Bisceglie (BAT),Food è un’azienda d’eccellenza nella produzione e lavorazione di prodotti agricoli locali a filiera corta, dal campo al vasetto. Ogni anno processa 900 mila kg di ortaggi a km zero tutti provenienti da coltivazioni di proprietà. I dipendenti sono 50, ma diventano 100 in alta stagione. Il volume d’affari corrisponde a circa 5 milioni di euro annui.L’azienda è stata fondata nel 1956 da Giacomoe dalla moglie Grazia.