Lecceprima.it - Maltrattamenti verso la madre, torna in carcere un 46enne per il residuo di pena

Leggi su Lecceprima.it

GALLIPOLI – Prevaricazione nei confronti della, aggressioni ma anche continue richieste di denaro per acquistare superalcolici spesso sfociati in episodi di violenza: in tale cornice si inserisce la vicenda che ha portato, giovedì scorso, all’esecuzione da parte degli agenti del.