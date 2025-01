Tg24.sky.it - Maltempo, al Centro-Sud ancora vento e neve. Scuole chiuse il 14 gennaio, ecco dove

La nuova settimana è iniziata all’insegna del tempo instabile (LE PREVISIONI METEO DI SKY TG24). Oggi allerta gialla per Campania, Abruzzo, Molise, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia. Le correnti polari stanno assediando l’Italia, con basse temperature e forti venti gelidi in gran parte del Paese. Ma mentre al Nord c'è stato il sole, nel-Sud non sono mancate pioggia econ l'insolita immagine del Vesuvio imbiancato. Proprio per il, anche domani moltedi alcuni comuni di Basilicata, Puglia, Campania e Calabria rimarranno