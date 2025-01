Unlimitednews.it - Malagò “Sui mandati io come De Luca? Dinamiche statutarie diverse”

NAPOLI (ITALPRESS) – "Un nuovo mandato per meper De? Non penso che ci sia da accomunare niente, sono anchestatutari". Lo dice il presidente del Coni, Giovanni, che, a margine dell'inaugurazione della piscina del Collana a Napoli, replica così ai cronisti che gli fanno notare l'analogia tra la sua esperienza e quella del presidente della Regione Campania, Vincenzo De, il quale punta a ricandidarsi per la terza volta al vertice di Palazzo Santa Lucia. Perun eventuale nuovo mandato sarebbe il quarto. "Quello che dovevo dire sul tema l'ho già detto a cavallo delle Olimpiadi, non tocco più l'argomento, non dico più nulla, ognuno poi è in grado di valutare e tirare leconsiderazioni finali" spiega.