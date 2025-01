Make-up over 50 | trucchi e segreti per valorizzare la bellezza naturale della pelle

Leggi su .com

Life&People.it Con l’arrivo dell’inverno lapuò apparire più spenta e priva di luminosità, complici le temperature fredde, il vento e altri fattori che tendono a disidratarla. Esistono piccoliper migliorare la, grazie a prodottiup e accorgimenti adatti soprattutto alle donne50: questo è infatti il momento ideale per rivedere la propria routine-up e adottare tecniche e prodotti che non solo valorizzano l’incarnato, ma aiutano anche a proteggere e nutrire la. Da correttori idratanti a blush leggeri e prodotti illuminanti, ogni dettaglio può fare la differenza per restituire freschezza e luminosità al viso, esaltando unasenza tempo.Partire da una buona base, per un incarnato uniformeSe durante l’estate BB cream, CC cream e fondotinta leggeri sono i perfetti alleati per un incarnato radioso, con l’arrivostagione fredda è consigliabile optare per prodotti che uniscono-up e skincare per affrontare al meglio le esigenze, come ad esempio correttori che contengono al proprio interno sieri idratanti, o una cipria leggera e quasi invisibile.