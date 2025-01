Lanazione.it - Maati, la bara bianca a Certaldo. Lacrime e messaggi alla camera ardente

(Firenze), 13 gennaio 2025 – Con dolore e profonda tristezzaha accoltoMoubakir per l’ultimo saluto. Oggi, 13 gennaio, la salma del 17enne accoltellato a morte a Campi Bisenzio, è arrivata dentro unanel primo pomeriggio. Ad accoglierla il padre Farid e alcuni parenti presenti nella cappella nel cimitero della Misericordia dove nel corso del pomeriggio sono arrivati amici e conoscenti per dargli l'ultimo saluto. Sopra ladue foto, due primi piano disorridente. Sullauna preghiera scritta in arabo "Apparteniamo tutti a Dio e a lui torneremo" e le persone che arrivavano potevano apporre una dedica. Anche domani, 14 gennaio, laresterà aperta mentre mercoledì mattina, alle 9.45 partirà in corteo verso la chiesa di San Tommaso in piazza Boccaccio e alle 10 si terrà la cerimonia funebre, poi verrà sepolto nel cimitero comunale.