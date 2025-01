Tvzap.it - Lutto nel mondo della Tv, addio alla famosa attrice

Leggi su Tvzap.it

Personaggi Tv.del cinema etelevisione in. Laè morta ieri, domenica 12 gennaio 2025, a 79 anni. Avrebbe festeggiato il traguardo degli 80 anni il prossimo 22 febbraio. Secondo alcune indiscrezioni, pare che nelle ultime settimane le sue condizioni di salute avessero subito un rapido peggioramento. Il produttore esecutivosoap, nella quale l’ha recitato per lungo tempo, ha dato il tragico annuncio. (Continua dopo le foto)Leggi anche: Jessica, trapelano le prime immagini fuori dcasa: cosa non sfugge (VIDEO)Leggi anche: “Grande Fratello”, Jessica sul piede di guerra rientra nella Casa: cosa succederà staseraLeslie Charleson è morta,all’di “General Hospital”Leslie Charleson era unaamericana.