L’ultimo segreto di Novak Djokovic che cos’è lo strano disco energetico verde | Mi serve per il mal di stomaco vi svelo come funziona

ha dimostrato in più occasioni di far uso di metodi alternativi per curare il proprio corpo. Al Roland Garros 2023, durante un cambio di campo, sotto la maglia del serbo apparì un bottone (ideato da un’azienda veneta) in grado di emanare lunghezze d’onda di luce terapeutica. In un’intervista rilasciata a GQ, il numero 7 del ranking mondiale ha svelato il suo ultimo: uno, cheha portato con sé anche agli Australian Open in corso a Melbourne.Ilè stato ideato da un medico conosciuto in Serbia, “che è anche un ingegnere – ha sottolineato– lo ha creato per me e lo porto ovunque“. Il serbo ha poi spiegato il suomento: “È unche crea un campo elettromagnetico attorno a sé. E quindi, quando lo applichi su una determinata parte del tuo corpo,per esempio quando si hanno problemi di, una cosa che a me capita spesso quando sono nervoso o stressato prima di una partita, questo crea calore.