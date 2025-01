Palermotoday.it - Lotteria Italia, vinti 20 mila euro nella ricevitoria Puleo in via Sicilia

Leggi su Palermotoday.it

Non sono due milioni, ma è pur sempre una bella cifra.di Annarita, che si trova in via(all'incrocio con via Brigata Verona), nello spazio condiviso con la pasticceria Magrì, è stato venduto un biglietto dellada 20. Speriamo che in.