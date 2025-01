Romatoday.it - Lo sballo comprato prima di andare al lavoro. Chi sono i clienti dei supermercati della droga di Roma

Leggi su Romatoday.it

Comprano e consumano. Comprano e consumano. Un loop. Tra idei pusher cianche professionisti, operai, operatori di municipalizzate, corrieri, medici. Chi compra laa Tor Bella Monaca o in altre piazze come quella del Laurentino 38 non è solamente chi vive ai cosiddetti margini.