LIVE Nardi-Diallo Australian Open 2025 in DIRETTA | l’azzurro può giocarsela

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del match di primo turno deglitra Lucaed il canadese Gabriel. Primo confronto diretto tra i due, con il vincente della sfida che troverà al secondo turno uno tra il russo Karen Khachanov ed il francese Adrian Mannarino., ventiduenne di Pesaro, si presenta a questo appuntamento dopo una seconda parte di 2024 al di sotto delle aspettative. Il tennista di origine partenopee ha tuttavia dato segnali di risveglio cogliendo dei buoni risultati nei challenger autunnali che gli hanno concesso la possibilità di agguantare il main draw del primo Slam stagionale.ha un match non proibitivo contro il giovane nordamericano.cerca inoltre il primo set vinto in un torneo dello Slam, dopo essersi arreso in 3 set da Muller a Parigi, da Etcheverry a Wimbledon e da Bautista a New York.