Oasport.it - LIVE Fognini-Dimitrov, Australian Open 2025 in DIRETTA: match in mattinata, incognita sulle condizioni del ligure

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA02:04 Tiafoe vince al tie-break il 1° set su Rinderknech, ricordiamo chesarà 4°non prima delle 6. Oggi non dovrebbe piovere a Melbourne, lo diciamo sottovoce amici lettori ma ciò dicono le previsioni.Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladeldi primo turno deglitra Fabioe Grigor.Un esordio molto complicato per il, che in un certo senso il suo torneo l’ha portato a casa solo guadagnandosi il diritto di partecipare.ha chiuso l’anno 2024 nei primi 100 giocatori del mondo, e proverà a ritagliarsi un’altra annata da protagonista nel massimo circuito, sperando di non sprofondare in classifica e guadagnarsi il pass per tutti i tornei dello Slam, quelli per cui si alza ancora dal letto per andare ad allenarsi.