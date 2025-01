Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Lategan vince tra le auto, Benavides potrebbe beffare Schareina nelle moto. Macik si impone tra i camion

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:32– Martinha vinto l’ottavo stage e aumenta ancora di più il margine nella classifica generale! Il ceco ha segnato il tempo di 5:25:22, staccando di 5:45 il secondo classificato Zala. Terzo posto per Loprais a 6:52. Attesa per Van den Brink.12.51– Il tempo esatto con cui è accreditato Lucianoe Adrien Van Beveren per essersi fermati ad assistere Pablo Quintanilla dopo la sua caduta sarà rivelato al loro arrivo al bivacco di Riyadh, ma sembra che l’argentino sia destinato are. In questo caso,rebbe la8 davanti al francese e a Tosha. Questo risultato sarà confermato quando saranno recuperati i dati GPS dei corridori.12:29– Si avvia alla conclusione laodierna. Quando i piloti si accingono ad arrivare al rilevamento 404prosegue indisturbato la sua corsa in testa.