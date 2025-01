Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Lategan sempre davanti tra le auto, Brabec il migliore nelle moto dopo 298 km

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:37 CAMION – Martin Macik prosegue la sua corsa in testa. Il ceco guida le operazioni al rilevamento 260. Risale la china Loprais, da quarto a secondo con un gap di +4:21, quindi Zala a +4:21 e Koolen a +8:12. Quinto Van den Brink a +11:0610.30– RestaHenktra lecon il crono di 3:51:28404 km: si va verso il traguardo e il sudafricano si avvicina a un altro successo che lo confermerebbe in testa alla classifica generale. Dietro c’èYazeed Al Rajhi che occupa la quarta posizione a 6’06”, preceduto da Baragwanath e Prokop.9.34– All’intermedio dei 332 km resta al comando Henkcon il tempo di 3:06:10 e ad inseguire rimane Yazeed Al Rajhi a 3’36”. In terza posizione il francese Mathieu Serradori distante 4’56”, mentre risale Al-Attiyah che ora è quinto a 7’54”.